خسارة الفريق الأولمبي العراقي أمام السعودية في بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 23 سنة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- توج المنتخب الأولمبي السعودي،امس الثلاثاء، بلقب بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 23 سنة، بعد تحقيقه الفوز على نظيره العراقي بهدفين نظيفين.

المباراة التي جرت على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة عند الساعة الخامسة عصراً (بتوقيت بغداد)، انتهى شوطها الاول بتقدم المنتخب السعودي بهدف دون مقابل للمنتخب العراقي سجل الهدف اللاعب عبد الرحمن العبيد في الدقيقة 23.

وشهد الشوط الاول طرد لاعب المنتخب العراقي حيدر عبد الكريم لتدخله الخطر على قدم اللاعب السعودي في الدقيقة 43 ليكمل منتخب العراق المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني، سجل السعودية هدفه الثاني عن طريق اللاعب عبد العزيز العليوة في الدقيقة 49، كما شهد الشوط تراجعا كبيرا للمنتخب العراقي وقد تاثر بالنقص العدد وبمقابل سيطرة واضحة للمنتخب السعودي الذي لعب باريحية ولم يهدد مرماه طيلة الشوط.