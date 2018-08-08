خسارة فريق ناشئة العراق أمام نظيره الأردني

خسارة فريق ناشئة العراق أمام نظيره الأردني
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 عمان/شبكة أخبار العراق- تعرض منتخب ناشئة العراق لخسارة قاسية وتأريخية امام مضيفه الاردني بنتيجة 7 اهداف مقابل هدف ضمن منافسات بطولة غرب اسيا المقامة حاليا في العاصمة الاردنية عمان. وذكر مراسل (شبكة اخبار العراق) ان ” منتخب ناشئة العراق دخل المباراة من دون آمال ليخسر بنتيجة قوامها 7-1 للاردن”.وخسر منتخب الناشئين في المباراتين السابقتين أمام اليمن 2-0 و1-0 أمام الهند.وبهذه الهزيمة الثقيلة اصبح ناشئة العراق في قعر الترتيب دون نقاط فيما اصبح المنتخب الاردني في المركز قبل الاخير وفي جعبته 3 نقاط . 

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