خشان:الدرجات الخاصة توزع على الأحزاب وفق النسب

خشان:الدرجات الخاصة توزع على الأحزاب وفق النسب
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل باسم خشان، الخميس، عن آلية توزيع الدرجات الخاصة بين الأحزاب والكتل السياسية، لافتا الى ان كل حزب او كتلة داخل البرلمان لديه نسبة من الدرجات الخاصة بحسب ماحصل عليه من مقاعد في الدورة البرلمانية.وقال خشان في تصريح صحفي، ان “الدرجات الخاصة توزع على أساس قرار تشريعي صدر عام 2008، والمحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستوريته في تشرين الأول من العام 2019 الماضي”.وأضاف ان “الدرجات الخاصة توزع على أساس حصة كل حزب او كتلة داخل البرلمان، على مر السنوات وخاصة بعد 2008 حيث شرعها البرلمان”.وبين ان “الشخصيات التي يتم اقالتها من بعض مناصب الدرجات الخاصة، لاتذهب الى حزب او كتلة أخرى، بل يتم المجيء بشخصية جديدة من نفس الكتلة”.وأوضح ان “بعض الكتل السياسية لم تدخل في التشكيلة الوزارية، لكنها حصلت على مناصب الدرجات الخاصة”، لافتا الى ان “الصدريين حصلوا على اكثر من 16% من مناصب الدرجات الخاصة خلال الدورة الحالية من اصل 4500 درجة خاصة”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *