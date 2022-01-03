خشان:الدعوة الصدرية لحكومة أغلبية “بضاعة فاسدة”

خشان:الدعوة الصدرية لحكومة أغلبية “بضاعة فاسدة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب السابق والمرشح الفائز حاليا باسم خشان، الاثنين، ان ما يطرحه التيار الصدري حول تشكيل حكومة الأغلبية السياسية يمثل استعادة البضاعة القديمة ولكن بغلاف جديد”.وقال خشان في تصريح  صحفي، إنه “لا يوجد مصداقية حقيقية لجميع ما تطرحه الكتل السياسية حول مفهوم الأغلبية السياسية الوطنية، حيث ان الإطار التنسيقي يسعى للتوافق السياسي الذي هو بعيد عن الأغلبية الوطنية”.وأضاف، ان “ما يطرحه التيار الصدري حول الأغلبية الوطنية فهو غير حقيقي لأنه يريد أن ينضم إلى التوافقين السني والكردي، وعلى هذا الأساس سيتم تقسيم الوزارات وفق الأطر القديمة”، مشيراً إلى أن “الفرق عن التقسيمات القديمة هو ذهاب جميع حصة الشيعة من الوزارات إلى جهة واحدة وهي التيار”.وتابع خشان، أن “الأغلبية التي تم طرحها خلال الدورة الحالية هي عبارة عن تدليس للتوافقات والمحاصصة السابقة لذلك فإن هذا يمثل استعادة البضاعة القديمة ولكن بغلاف جديد”.

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