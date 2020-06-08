خشان:العراق “مبيوع”

خشان:العراق “مبيوع”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب المستقل باسم خشان، ان الاكراد اعادوا سيناريو هوشيار زيباري مع فؤاد حسين، للحصول على المناصب التي يرغبون بها، لافتا الى ان الوزارات ومفاصل الدولة يتم حسم ملفاتها عبر الاتفاقات والصفقات.وقال خشان في تصريح  صحفي، ان “ العراق باجمعه معروض في المزاد، والصفقات جارية بشأن الوزارات والمناصب في الحكومة بمعظم مفاصلها”.وأضاف ان “الوزارات مقسمة مابين الكتل والأحزاب، وما يحصل من اختلاف او رفض لبعض المرشحين، ماهو الا اختلاف على الأسماء فقط”.وبين ان “الاكراد اعادوا هوشيار زيباري وقاموا بترشحيه من وزارة الخارجية للمالية، وفؤاد حسين من المالية الى الخارجية وهذا السيناريو يتكرر وكأن الاكراد لايوجد لديهم غير نفس الشخصيات للمناصب التي يرغبون بالحصول عليها”. 

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