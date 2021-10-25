خشان:برلمان الحلبوسي أسوأ برلمان ما بعد 2003

خشان:برلمان الحلبوسي أسوأ برلمان ما بعد 2003
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس النواب السابق، باسم خشان، الأثنين، بان ” الدورة الرابعة تعتبر هي الأسوأ في تاريخ الدورات البرلمانية العراقية منذ 2003″.وقال خشان، في تصريح  صحفي، ان” حلول جائحة كورونا في البلاد ووفاة بعض النواب وإخراج اخرين بسبب كبر السن واستبدالهم باخرين ما هي الا عملية تزوير كبيرة حصلت في مبنى اكبر سلطة رقابية على تنفيذ الدستور”.وأضاف، إن” انتهاء تلك الحقبة بما حملته من استغلال للمناصب وموارد الدولة كان أكبر انتصار للشعب العراقي على عصابات شكلت داخل بعض الأحزاب والكتل تسببت في تجويع الشعب وخلق أزمات جديدة”.وأشار إلى أن” الأمل كبير بقدوم مجلس نواب جديد يحمل هموم العراقيين ويعيد إصلاح الشرخ الكبير الذي حصل في العملية السياسية ويمارس صلاحياته الحقيقية وليست الارتجالية لتحقيق التوازن”.

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