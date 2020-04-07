خشان:بقاء الوزراء الكرد ضمن كابينة الزرفي

خشان:بقاء الوزراء الكرد ضمن كابينة الزرفي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل باسم الخشان، الثلاثاء، عن بقاء الوزراء الكرد ضمن كابينة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، فيما بين ان الزرفي ابقى الوزراء الكرد للحصول على دعم القوى الكردية داخل مجلس النواب.وقال الخشان ان “كابينة الزرفي تضمنت بقاء وزير المالية فؤاد حسين ووزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني”، لافتا الى ان “الزرفي ابقى الوزراء الكرد للحصول على دعمهم داخل مجلس النواب خلال جلسة منح الثقة”.واضاف ان “الزرفي لم يحصل على اجماع سياسي شيعي في تمريره والقوى السنية والكردية لن تجازف بكسر التوافق”، مبينا ان “تمرير الزرفي داخل مجلس النواب بات صعبا ومستحيل”.

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