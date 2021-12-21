خشان:كوتا النساء س”تلغي”الانتخابات

خشان:كوتا النساء س”تلغي”الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المرشح الفائز بالانتخابات باسم خشان، الثلاثاء، عن وجود خلل كبير في تطبيق الكوتا النسائية خلال انتخابات مجلس النواب، مبينا ان تلك الخروقات ستكون اهم الاسباب في الغاء نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا.وقال خشان في حوار متلفز ، إن “الطعون المقدمة بشأن الانتخابات مهمة”، مشيرا الى ان “تطبيق قانون الانتخابات تضمن مهزلة دستورية”.واضاف ان “أحد أسباب إلغاء نتائج الانتخابات هو كوتا النساء وان قرار المفوضية بشأن الكوتا خطأ دستوري فاحش”، مبينا أن “رئيس الجمهورية وقضاة المفوضية وقفوا متفرجين أمام الخروقات الدستورية”.وأشار خشان الى ان “الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات يجعل الاقتراع بحكم الملغى لان مشرع قانون الانتخابات السيء ليست لديه فكرة عن التشريع”.

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