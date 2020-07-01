خشان:كيف ينجح الكاظمي بإدارة الدولة وهو غير قادر على إدارة حوار صحفي

خشان:كيف ينجح الكاظمي بإدارة الدولة وهو غير قادر على إدارة حوار صحفي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف النائب المستقل باسم الخشان، الاربعاء، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالضعيفة وغير القادرة على ادارة العمل الحكومي.وقال الخشان في تصريح  صحفي، ان “الكاظمي غير قادر على ادرة حوار وعين متحدث باسمه وهذا يعد خلل بشخصه”، لافتا الى ان “حكومة الكاظمي ليست اصلاحية كما تدعي انما هي امتداد للحكومات السابقة التي شكلت وفق المحاصصة”.واضاف ان “الكاظمي لم يتخذ اي قرار حقيقي حتى الان واقتصر عمله على الترويج الاعلامي”، متسائلا “كيف ينجح الكاظمي بادرة الدولة وهو غير قادر على ادارة حوار صحفي”.

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