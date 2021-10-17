خشان:لن نكون جزءاً من حكومة فاشلة

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وزارة النفط تؤكد على الإقليم العمل بالشفافية وتبادل المعلومات بالنشاط النفطي
صالح يحذر من “التخمة النفطية”وانعكاسها السلبي على الموازنات العراقية
هيئة النزاهة:أكثر من (4) مليارات دولار مجموع الأموال المستردة لعام 2021
صالح:إكتمال مسودة موازنة 2022 وستناقش من قبل الحكومة المقبلة
وزارة الكهرباء:ماضون في تفعيل الجباية الالكترونية
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مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
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فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
المالكي والصدر وصراع الكتلة الأكبر والخاسر العراق وشعبه
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
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مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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