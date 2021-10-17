خشان:لن نكون جزءاً من حكومة فاشلة

خشان:لن نكون جزءاً من حكومة فاشلة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق المرشح الفائز عن محافظة الديوانية باسم خشان، الأحد، على الجدل الحاصل حاليا على نتائج الانتخابات ومفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة. وقال خشان في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “لن نكون جزءا من حكومة توافق تضم جميع الأطراف، ليتوزع فشلها بين قبائل قريش”. واضاف، “نريد حكومة ومعارضة، ونفضل أن نشكل نحن هذه الحكومة، أو نكون كتلة معارضة حقيقية واعية”.

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