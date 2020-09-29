خشان:مفوضية الانتخابات غير قادرة على إجراء الانتخابات

خشان:مفوضية الانتخابات غير قادرة على إجراء الانتخابات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب المستقبل باسم خزعل، الثلاثاء، ان المفوضية العليا للانتخابات غير قادرة على اجراء الانتخابات لجملة من الاسباب.وقال خزعل في تصريح صحفي، ان “مفوضية الانتخابات غير قادرة على اجراء الانتخابات المبكرة او الدورية في الوقت الحالي”، لافتا الى ان “الاسباب التي تمنع المفوضية من اجراء الانتخابات هي مشكلة الدوائر الانتخابية المتعددة وقانون المحكمة الاتحادية”.واضاف ان “المفوضية غير مستعدة لاجراء الانتخابات في ظل عدم حسم الدوائر الانتخابية ولم تتكيف مع طبيعة تقسيم تلك الدوائر”، مبينا ان “قانون المحكمة الاتحادية وتعديله الاخير غير دستوري كونه مخالف للمادة 92 من الدستور وهذا ما يجعل المحكمة غير شرعية”.وتابع ان “غياب الشرعية للمحكمة الاتحادية التي تشرف على نتائج الانتخابات وتكون غير قانونية لعدم وجود جهة تصادق عليها”.واكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت الماضي، ان بيانات وزارة التجارة غير كافية لحسم ملف الدوائر الانتخابية المتعددة. 

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