خشان :الحلبوسي من حيتان الفساد

خشان :الحلبوسي من حيتان الفساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل باسم خزعل خشان، الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتغاضي عن تقرير ديوان الرقابة المالية والمتعلق بوجود مخالفات برواتب حمايات أعضاء الجمعية الوطنية والدورة الأولى والثانية .وقال خشان في تصريح صحفي، ان ” الحلبوسي تغاضى عن طرح تقرير ديوان الرقابة المالية وجود مخالفات مالية برواتب الحمايات الجمعية الوطنية والدورة الأولى والثانية والتي تصل إلى ٨٠٠ مليار دينار عراقي “.واضاف خشان أن “الحلبوسي المعني الأول بعدم كشف التقرير داخل مجلس النواب واسترداد الأموال إلى خزينة الدولة “. ولفت إلى أن رئيس المجلس ارتكب اكثر من مخالفة قانونية صريحة منذ تسلمه رئاسة البرلمان “.

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