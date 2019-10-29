خشان يطالب بإلغاء قانون مؤسسة السجناء السياسيين وحل البرلمان

خشان يطالب بإلغاء قانون مؤسسة السجناء السياسيين وحل البرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب الفائز بعضوية مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية باسم خشان، الثلاثاء، بإلغاء قانون مؤسسة السجناء السياسيين بالكامل.وقال خشان في حديث صحفي، ان “مجلس النواب كان يفترض ان لا يعطل لاسبوعين قبل يوم 25 أكتوبر”، مبينا أن “مهلة المرجعية كانت ذهبية للتحقيق بحوادث التظاهرات”.وأضاف، أن “البرلمان بيده مفتاح الحل لاخذ العراق الى مرحلة أخرى ويضع نقطة بعد السطر القديم، ويحتاج الى جمع تواقيع 100 نائب لتقديم طلب حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة”.وطالب خشان بـ”إلغاء قانون السجناء السياسيين بالكامل وعدم الاقتصار على فقرة الغاء امتيازات رفحاء”.وكان مجلس النواب قد صوت،  امس الإثنين، على قرار يلزم الحكومة بإلغاء جمع الراتبين المأخوذة في قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء، قبل أن يرفع جلسته لمدة ساعة، لغرض المداولة.

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