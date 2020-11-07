خطيئة الأدب.. خطيئة التاريخ

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تيار الحكمة يعترض على قانون الاقتراض بصيغته الحالية
مكتب حقوق الإنسان:ضابط من قوات سوات من قتل المتظاهر عمر فاضل في البصرة
مجلس النواب يصوت على انضمام العراق الى إتفاقية “لاهاي”
وزير الدفاع يصل باريس لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين
وزارة الموارد المالية “تستعد” للتوقيع مع الجانب التركي على إدارة مياه دجلة
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
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