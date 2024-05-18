خطيب جامع أبي حنيفة يطالب بالحفاظ على الهوية الوطنية ولا لطائفية “يوم الغدير”

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
القانونية النيابية:الفساد والفشل وراء الترهل الوظيفي في العراق
مركز بريطاني:المالكي منافق كبير ومعول تهديم العراق
النقد الدولي يدعو العراق إلى تصحيح أوضاعه المالية وتعظيم إلإيرادات غير النفطية
اليوم..سعر صرف الدولار=147000ديناراً
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
القانونية النيابية:الفساد والفشل وراء الترهل الوظيفي في العراق
النقد الدولي يدعو العراق إلى تصحيح أوضاعه المالية وتعظيم إلإيرادات غير النفطية
اليوم..سعر صرف الدولار=147000ديناراً
السوداني يوجه بتشكيل فريق لمتابعة سير إجراءات تنفيذ مشروع طريق التنمية
-
- رياضية
اليوم..أربع مواجهات ضمن الجولة 29 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
مصدر رياضي:مدرب المنتخب العراقي يتلقى عرضاً من كوريا الجنوبية
مانشستر سيتي تفصله خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز
اليوم..(5) مواجهات ضمن الجولة (28) لدوري نجوم العراق بكرة القدم
العراق يستضيف بطولة الشام والخليج لأشبال كرة اليد العربية
-
- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
رشيد:إيران ” حبيبتي” ليس لها “نفوذ”في العراق والحشد الشعبي” عراقي وليس إيراني”!!!
الإطار الشيعي يعلن فوز المشهداني برئاسة البرلمان قبل انعقاد جلسة الانتخاب
ميليشيا الصدر تفتح النار على الشرطة اثناء تنفيذها واجب أمني وإصابة عدداً منهم
إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
إيران:سنفتح (17) جامعة إيرانية في العراق بموافقة السوادني
-
- اذاعة INN