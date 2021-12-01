خلاف جديد بين حزبي بارزاني وطالباني حول خسارة مقعدين للأول لصالح الثاني

خلاف جديد بين حزبي بارزاني وطالباني حول خسارة مقعدين للأول لصالح الثاني
آخر تحديث:

السليمانية/ شبكة أخبار العراق-قال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني أمين بابا شيخ، الأربعاء، في تصريح نشره موقع الاتحاد الوطني: ان “مقعدي محافظة نينوى الدائرة الثانية ومحافظة اربيل الدائرة الثالثة استحقاق مشروع للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو استحقاق الكرد ضمن مجلس النواب الاتحادي”.وأضاف بابا شيخ، ان “استعادة مقعدي الاتحاد الوطني في اطار تحالف كردستان جاءت بعد النظر في الطعون القانونية واثبات محاولة التزوير، عمل جيد ونرحب بذلك.”.من جانبه وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني العملية بـ”السرقة غير المشروعة”، مؤكدا احقية الحزب في الاعتراض ومطالبته باسترداد المقعدين.وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان : انه “بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تبين لنا سلب مقعدين من الاستحقاقات القانونية لاثنين من مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظتي أربيل ونينوى”.وأضاف محمد اننا “سنعلن موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني حيال هذا الفعل غير المشروع بعد عقد اجتماع المكتب السياسي للحزب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *