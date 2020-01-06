خلف:تم تقييد حركة التحالف الدولي لغاية طرد قواته استجابة للطلب الإيراني وحسن نصرالله والحشد الشعبي

خلف:تم تقييد حركة التحالف الدولي لغاية طرد قواته استجابة للطلب الإيراني وحسن نصرالله والحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، الاثنين، عن تقييد حركة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بريا وجويا، مؤكدا أنه لا يُسمح لهم بالحركة.وقال خلف في تصريحات صحافية، إنه “قيدنا حركة التحالف الدولي بريا وجويا ولا يسمح لهم بالحركة استجابة للطلب الايراني وحسن نصرالله والحشد الشعبي”، مشيرا إلى أن “الضربات الأمريكية الأخيرة حماقة لا يمكن السكوت عليها”.وأضاف، أن “سليماني كان ضيفا لا يمكن استهدافه لان وجوده شأن عراقي”، لافتا إلى أن “الأمريكان قاموا بعمليات فردية دون علم القيادة العامة للقوات المسلحة وتبريراتهم غير منطقية”.وبشأن مصير التحالف الدولي، أوضح خلف، أن “التحالف الدولي سيبقى للتدريب والتسليح والمشورة والقوة القتالية ستخرج”، مؤكدا “العمل على إعداد آلية لإخراج القوات الأجنبية من العراق.يذكر ان عبد الكريم خلف هو من الاصنام الايرانية المعروفة منذ ان كان مديرا لعمليات الداخلية قبل تقاعده في عام 2009 وساهم في جرائم القتل على أساس الهوية تنفيذا لرغبة الميليشيات.

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