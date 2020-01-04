خلف:تنفيذا لقرار مجلس الأمن القومي الإيراني العامري نائبا لرئيس الحشد الشعبي

خلف:تنفيذا لقرار مجلس الأمن القومي الإيراني العامري نائبا لرئيس الحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، السبت، ترشيح رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمنصب نائب رئيس هيئة الحشد.واضاف خلف في تصريح صحفي له اليوم: ان العامري رشح لمنصب نائب رئيس الحشد وفقا لقرار مجلس الأمن القومي الإيراني المبلغ للقائد العام عبدالمهدي .

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