خلف:قرار طرد القوات الأمريكية من العراق يشمل كردستان أيضا

خلف:قرار طرد القوات الأمريكية من العراق يشمل كردستان أيضا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، السبت، ان قرار اخراج القوات الاجنبية يشمل اقليم كردستان، فيما اشار الى ان الاقليم ليس لديه مشكلات بهذا الخصوص.وقال خلف في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية ان “الجانب الامريكي لم يحدد وقتا محدد لخروج قواته من البلاد”، مبينا ان “ﻗﺮار إﺧﺮاج اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻫﻮ ﻗﺮار ﺳﻴﺎدي وﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻷﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق”.واضاف ان “اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻻ ﻣﺸﻜﻼت ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص”.

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