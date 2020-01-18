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نائب:أحزاب الفساد أتفقت للإلتفاف على مطالب المتظاهرين
خلف:قرار طرد القوات الأمريكية من العراق يشمل كردستان أيضا
ترامب يعتزم مناقشة موضوع انسحاب قواته من العراق مع صالح على هامش أعمال منتدى دافوس
جعفر:عبد المهدي خائن وبقاءه خطراً على العراق
الأمن النيابية:استهداف القواعد العسكرية المشتركة من قبل ميليشيات الحشد خطأ جسيم
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الشيوخ الأمريكي:محاكمة ترامب يوم الثلاثاء المقبل لغرض عزله من الرئاسة
جونسون يدعو إلى إجراء تغييرات في الإتفاق النووي مع إيران لتلبية المطالب الأمريكية
حفتر يغادر موسكو دون توقيع الإتفاق على الهدنة
حفتر والسراج في موسكو للإتفاق حول الهدنة
الخارجية البريطانية:احتجاز سفيرنا في طهران انتهاك للقانون الدولي
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ترامب يعتزم مناقشة موضوع انسحاب قواته من العراق مع صالح على هامش أعمال منتدى دافوس
الطاقة النيابية:حكومة عبد المهدي متواطئة مع إيران والكويت في سرقة النفط العراقي عبر 23 حقلاً
تحالف البناء:أي شخص يرفض الإتفاقية العراقية الصينية فهو مع “المحور الأمريكي”!!
صالح:اتفاقية العراق الصينية ” جيدة”
عبد الجبار:بنود كارثية ومخيفة في الإتفاقية العراقية الصينية
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إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
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الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
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- اذاعة INN