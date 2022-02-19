خلوصي ومسرور يؤكدان على التنسيق بين اسطنبول وأربيل

خلوصي ومسرور يؤكدان على التنسيق بين اسطنبول وأربيل
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 غداد/ بكة أخبار العراق- أكد رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، أهمية التنسيق بهدف إحلال الاستقرار والامن في المنطقة.وقالت حكومة كردستان في بيان، ان “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في مدينة ميونيخ الألمانية، مساء امس الجمعة 18 شباط (فبراير) 2022، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار”.واضافت، انه “جرى في اللقاء، التباحث حول الوضع العام في العراق والعلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجانبين بهدف إحلال الاستقرار والأمن في المنطقة”.

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