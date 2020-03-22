خلية أزمة كورونا تمدد حظر التجوال لغاية 28 من الشهر الجاري

خلية أزمة كورونا تمدد حظر التجوال لغاية 28 من الشهر الجاري
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بغداد/شبكة أخبار العراق- خلية الأزمة برئاسة وزير الصحة تمدد حظر التجوال في عموم العراق لغاية 28 من الشهر الجاري وفق بيانها التالي…

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