خلية الأزمة:التبرعات التي أعلن عنها البنك المركزي لمواجهة كورونا ” كذب”

خلية الأزمة:التبرعات التي أعلن عنها البنك المركزي لمواجهة كورونا ” كذب”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر مقرر خلية الازمة البرلمانية لمواجهة فيروس كورونا، النائب جواد الموسوي، الاحد، تبرعات المصارف العراقية مجرد “فعالية إعلامية هزلية”، مشيرا أن وزارة الصحة لم تستفد منها اطلاقا.وقال الموسوي، في بيان ، إن “تبرعات البنوك والمصارف الحكومية عموما والاهلية خصوصا باربعين مليون دولار  لاتتناسب مع ما استفادته هذه المصارف من المليارات طيلة السنوات السابقة من مزاد العملة”.وأضاف، أن “وزارة الصحة لغاية الان لم تستفد من هذه التبرعات ولا دولار واحد ولا يتعدى كونها فعالية اعلامية هزيلة من قبل البنك المركزي العراقي”. يذكر سبق للبنك المركزي ان اعلن عن قائمة بتبرعات المصارف والبنوك والشركات المالية العراقية لصالح وزارة الصحة لمواجهة كورونا.

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