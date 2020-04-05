خلية الأزمة البرلمانية تطالب بـ”تحويل” مبالغ ما تبقى من موازنة 2019 لشراء المستلزمات الطبية

خلية الأزمة البرلمانية تطالب بـ”تحويل” مبالغ ما تبقى من موازنة 2019 لشراء المستلزمات الطبية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين عضو خلية الازمة النيابية مضر خزعل، الاحد، ان رئاسة الوزراء مطالبة بتغيير جهة الصرف لبعض المبالغ الفائضة من الوزارات والمحافظات، لافتا الى ان المبالغ يجب ان يتم الاستفادة منها في تغطية حاجة البلد من المستلزمات الطبية والاجهزة اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.وقال خزعل في تصريح صحفي، ان “هناك الكثير من المبالغ التي تم تدويرها من ميزانية المحافظات لعام 2019 حيث لم تصرف تلك الاموال على المشاريع المواد تمويلها”.واضاف ان “خلية الازمة النيابية ورئيسها طالب رئاسة الوزراء بتغيير جهة الصرف لتلك الاموال من اجل تحويلها الى مبالغ لشراء المستلزمات الطبية والاجهزة اللازمة لمواجهة كورونا”.وأوضح خزعل، ان “هناك تلكؤ كبير باتخاذ القرار، خاصة ان الوضع الحالي لايتحمل تاجيل للقرارات المهمة وخاصة مايتعلق بفيروس كورونا وحاجة البلد الى تلك الاموال لتغطية حاجتها من الاجهزة والمستلزمات الضرورية لمواجهة الوباء”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *