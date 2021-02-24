خلية الأزمة النيابية تعلن عن إمكانية تأجيل الانتخابات إلى 2022

خلية الأزمة النيابية تعلن عن إمكانية تأجيل الانتخابات إلى 2022
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث عضو خلية الأزمة النيابية، رياض محمد، الأربعاء (24 شباط 2021)، عن إمكانية تأجيل موعد الانتخابات المبكرة بسبب الوضع الوبائي وانتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.وقال محمد في حديث صحفي، إن “مطلع الاسبوع المقبل ستصل لقاحات كورونا، وسيتم اعطاء هذه اللقاحات من 3 الى 7 مليون جرعة، وهذا سوف يحسن من الوضع الوبائي بصورة كبيرة”.وأضاف، أن “في حال فقدان السيطرة على انتشار وباء كورونا، فسيكون ذلك مؤثراً على موعد الانتخابات المبكرة، وقد يكون سبباً في تأجيلها إلى موعد آخر، أما بقاء الموقف الوبائي على الوضع الحالي فسيتم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر”.وتابع عضو خلية الأزمة، ان “اجراء الانتخابات البرلمانية بشكل الكتروني، يتطلب وجود حكومة إلكترونية، ونحن في العراق نفتقد لهذه الحكومة، خصوصاً وإن اجراء الانتخابات البرلمانية بشكل الكتروني، سيثير الكثير من الشكوك والاعتراض عليها”.وسجل العراق منذ انتشار جائحة كورونا ولغاية أمس، أكثر من 675 ألف إصابة، ومجموع حالات الوفاة الكلي بلغ 13311 حالة.وفي وقت سابق، حددت الحكومة العراقية يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

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