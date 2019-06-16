خلي الشعب دايخ

خلي الشعب دايخ
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بقلم:علي قيس الطائي

هذا الي تريده الحكومة، احداث بالعراق يوم بعد يوم تتفاقم ليس لشي سواء لتشتيت فكر الشعب عن فشلها في ادارة البلد و تقديم الخدمات له، نشوف الاخبار و تحس انك في حرب لا نهاية إله و يوم بعد يوم تجيك البلاوي ما تعرف منين من داعش لليوم الشعب غاطس بمشاكل بينه و بين نفسه و ناسي ان لكل حادثة سبب و هو غطاء على فساد معين.

يوم يطلعلك السمج على الجرف ليش؟ لان قبل يوم الحكومة اعلنت الاكتفاء الذاتي و لا تكلي دوله معينه دزت غواصين و ذبو سم بالنهر و مات السمج كول اكو جم راس فاسد عايش على استيراد السمج للعراق، خلصنه من هاي نجي لموضوع فتح المنافذ الحدودية و رفع الكمرك عن السلع الاردنية و الشعب داخ بهذا الموضوع و صارت ملاطم و شلون و الصناعة الوطنية و اليد العامله و الاقتصاد بس الناس الفقرة ما تدري الحكومة طلعت هاي السالفة حتى تغطي على سالفة انوب النفط الي راح ينمد للاردن و لحد اليوم يحتمل بيه فساد 6 مليار دولار و بيه فوائد هواي هذا “البوري” تكدر تفتح منه حنفية و تغذي سياراتك و محد يدري بيك لان صحراء و داعش مسيطر عليها و اكو جم واحد فاسد انگطع رزقة من شرطة النفط لزمة المهربين مال النفط من الانابيب بمختلف المحافظات، اكلكم سالفة غيره مستشفى الكفيل الي الشعب لسه يسولف بيه هاي طلعوه الفاسدين بوزارة الصحة ليش لان 15 سنة ماكو مستشفى جديد حكومي ينذكر و لا اكو صحة بالعراق فيكلك خل نذب سالفة الكفيل و العالم تدوخ بيه و احنه نلتهي بالخمط هو لو اكو مستشفى حكومي بية حظ جا اكو واحد يروح للكفيل؟ لو حتى يندلهم؟ لو اكو علاج عند الحكومة منو يندل المستشفيات الاهلية لو يطلع للخارج؟

و سالفة الحرائق الي جاي تصير هاي الايام و الحكومة ما مسيطره عليهن يعني عادل عبدالمهدي يكول عادي تصير بكل الدول و ابو الزراعة نفس كلامة بس اخبار عن الحشد تكول لازمين جم واحد داعشي يردون يحركون او حاركين جم دونم، و انا اكول و ان شاء الله غلطان ان السبب وره هاي الحرائق حتى من يصير تعويض للمزارعين المتضررين يجي جم فاسد و يضيف اراضي وهمية حتى يحصل تعويض قوي من الحكومة و يسد دين انتخابات 2018 و يحضر لانتخابات مجالس المحافظات و بنفس الوقت مستفاد انتخابياً راح يكول للمزارعين انا جبت الكم تعويض احسن مما تنتظرون ايام على مود صرف الصكوك و نفس ما گال واحد من النواب هسه قبل الانتخابات اخذوا قروض و بفقرة وحده بالموازنة اوگعهن الكم جوه الفراش و غيرهن من هاي السوالف.هي هاي الحكومات تتعمد تشتيش فكر الشارع ليكون بعيد عنها نوعاً ما و هذا الشي يفيدهم بالشفط

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