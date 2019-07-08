خماط:استدعاء بعض الوزراء إلى البرلمان بسبب التلكؤ في اعمالهم

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تيار الحكمة الوطني، جاسم خماط، الاثنين، عزم كتلته استدعاء بعض الوزراء إلى البرلمان بسبب تلكؤ إنجاز المهام.وقال جاسم خماط، في حديث صحفي، إن “الأيام القليلة الماضية شهدت قيامنا بزيارة ميدانية إلى وزير الكهرباء، وطلبنا منه إجراءات وخطة الوزارة لمواجهة الصيف الحالي وتحسين واقع الكهرباء”. وأضاف خماط، أن “الوزير تحجج بفقدان الوزارة ما يقارب 25‎%‎ من محطات التوزيع في محافظة الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى”، مبيناً أن “تعويض ذلك النقص بقطع الكهرباء عن الدوائر الحكومية وتحويلها إلى المناطق السكنية، لم يسهم في تحسين الواقع المزري”.وتابع، أن “الواقع لن يختلف عن السنوات السابقة، لان مدراء الإنتاج والتوزيع يؤكدون وجود انتاج وفير لكن المعاناة تكمن في قلة وجود محطات توزيع”، لافتاً إلى أن “الاستحضارات لا تزال بدائية ولا تتناسب مع حجم المعاناة”.ولفت عضو تيار الحكمة، إلى أن “وزارة الكهرباء واحدة من الوزارات التي يؤشر فيها تلكؤ في أنجاز المهام، وسيتم استقدام الوزير لؤي الخطيب إلى البرلمان إضافة إلى وزراء آخرين بسبب التلكؤ في إنجاز المهام”.