خنزير “عائد من الموت” يرعب صياديه

بغداد/شبكة أخبار العراق- تمكن صيادون في الريف الليتواني من صيد خنزير بري ضخم ببنادقهم، ونقلوه في صندوق سيارتهم، لكن مفاجأة مرعبة وقعت.

فالخنزير المحظوظ استرجع وعيه محدثا جلبة في السيارة، بحسب لقطات فيديو أظهرت أيضا مدى الرعب، الذي اعترى الصيادين من فريستهم العائدة للتو إلى الحياة.

وقفز الصيادون من السيارة بسرعة، واعتلى اثنان منهم سقفها ليفتحوا الباب للخنزير الغاضب من أجل إطلاقه.

لكن أحدهم كان مصمما على استهداف الخنزير بعد فراره دون جدوى حيث دفعت غريزة البقاء الحيوان إلى الهرب بسرعة إلى داخل خط الأشجار القريب، مما جعل الصيادون يتركون الخنزير، الذي حصل على حريته.