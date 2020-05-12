خوشناو:منصب نائب رئيس الوزراء خرج من يد الكرد

خوشناو:منصب نائب رئيس الوزراء خرج من يد الكرد
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 السليمانية/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستني محمود خوشناو، الثلاثاء، أن منصب نائب رئيس الوزراء خرج من يد المكون الكردي.وقال خوشناو في حديث صحفي، إن “الحديث عن ذهاب منصب نائب رئيس الوزراء للمكون الكردي غير صحيح وبالتالي فأن هذا المنصب سيكون تحصيل حاصل لوزير النفط او المالية وكلاهما ليسا من الكرد”.وأضاف، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني رشح خالد شواني للعدل بشكل واضح أصبح”، مبينا أن حزبه “بانتظار قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لطرحه في مجلس النواب”.وكانت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير، أكدت  امس الاثنين، أن الحزبين الكرديين اتفقا على مرشحي الوزارات التي هي من استحقاق الكرد، وهما الخارجية والعدل.

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