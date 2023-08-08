خونة العراق يعينون الكويتي (بحر العلوم) رئيسا للجنة توزيع أرض ومياه العراق “دلفري” للكويت

خونة العراق يعينون الكويتي (بحر العلوم) رئيسا للجنة توزيع أرض ومياه العراق “دلفري” للكويت
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت النائب عن الإطار التنسيقي عالية نصيف، اليوم الثلاثاء (8 آب 2023)، ان وزارة الخارجية العراقية عينت وكيل وزارة الخارجية محمد بحر العلوم صاحب الجنسية الكويتية والإيراني الأصل رئيسًا للجنة التفاوض مع الكويت.ووصفت نصيف في تغريدة لها ، ان” تعيين بحر العلوم “كارثة” بحق العراقيين، عندما يصبح رئيس اللجنة هو الخصم والحكم”.وتساءلت: ألا يوجود مفاوضون جيدون في العراق؟ نطالب بتغييره فورًا خدمة للمصلحة الوطنية”.  

وشهدت عدد من المحافظات العراقية مطلع آب الجاري، تظاهرات، عقب تصريحات وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، التي تحدث فيها عن وعود الحكومة العراقية في شأن إزالة منازل عراقيين في ناحية مدينة أم قصر الحدودية. وعقب زيارة المسؤول الكويتي وجهت بغداد بإبعاد الأسر والعائلات من ناحية أم القصر الموازية للحدود العراقية – الكويتية، وإسكانهم في مجمع سكني جديد خصص لهم بعيداً من الخط الحدودي، مما أثار جدلاً بلغ حد وصف الشارع العراقي لمحمد شياع السوداني بأنه قدم تنازلات حكومية إلى الكويت في ملف ترسيم الحدود وتخلى عن المدينة.وبعد تصعيد شعبي وسياسي في شأن مزاعم تنازل العراق عن جزء من أراضيه للكويت، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بياناً صحافياً يوم الأربعاء 2 أغسطس (آب) أكدت فيه أن الحكومة “ملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بترسيم الحدود مع الدولة الجارة ولن نطعن بها.

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