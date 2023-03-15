خيانة الحكومة الإطارية ..العراق محافظة فارسية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديد الإيرانية، الاربعاء، عن اتفاق مع حكومة السوداني بشأن إعادة تشغيل القطار المشترك من طهران إلى كربلاء والنجف .وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ميعاد صالحي، في حديث صحفي، أنه ” بانفاس الزهراء وروح الإمام المهدي وخلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الحكومتين الشقيقتين تم التوصل إلى تفاهمات جيدة مع مسؤولي حكومة السوداني في مجال السكك الحديدية، وخاصة – تسريع بناء خط سكة حديد الشلامجة – البصرة وكذلك الإعلان عن جاهزية الجانبين للربط السككي في حدود خسروي”.وأشار أيضا إلى، أنه “ونظرا للتجربة الناجحة وحسن الاستقبال ودعم حكومة السوداني ألا محدود لإيران ، تم التوصل إلى تفاهم بشأن إعادة تشغيل القطار المشترك بين طهران وكربلاء لنقل ملايين الزوار الايرانيين”.وأضاف صالحي، أنه “من خلال الإسراع في تنفيذ هذه التفاهمات يمكن للزوار الايرانيين التمتع بخدمات سكك الحديد لزيارة العتبات المقدسة في المستقبل القريب”.وتم اقتراح خط سكة حديد شلامجة – البصرة على مدار العشرين عاماً الماضية، في عام 2011، أكملت إيران قسمها الخاص، الذي كان عبارة عن بناء سكة حديد أهواز – شلامجة، وقامت بتطوير سكة الحديد إلى حدود شلامجة، لكن هناك ملاحظات حول المشروع في الجانب العراقي حيث يعتبره البعض معارضا لمشروع القناة الجافة.ورافق وزير الاقتصاد الإيراني في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة لإيران والعراق، في رحلة استغرقت يومين إلى بغداد.يذكر ان الربط السككي مع إيران هو تهديد لأمنه القومي بل نهايته المحتومة على يد إيران وواقعيا سيكون محافظة فارسية .