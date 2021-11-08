دائرة عقارات الدولة تستعيد نحو الف عقار تم التجاوز عليها

دائرة عقارات الدولة تستعيد نحو الف عقار تم التجاوز عليها
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بغداد: شبكة اخبار العراق – اعلنت وزارة المالية، الاثنين، نجاح دائرة عقارات الدولة باستعادة نحو 1000 عقار تم التجاوز عليها. وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان له أن . الدائرة تمكنت من إستعادة مايقارب أكثر من (1000) ألف عقار عائد للدولة العراقية التي كان يشغلها أشخاص متجاوزين على المال العام من جهات مختلفة”.  واواشار البيان الى ،أن “الإجراء يندرج ضمن خطة الوزارة الخاصة بإستعادة كافة العقارات المتجاوز عليها بالتنسيق مع هيئة النزاهة ودائرة التسجيل العقاري”. واوضح أن “خطة إستعادة تلك العقارات تستهدف جميع الأملاك التي ترجع عائديتها للدولة العراقية في داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع وزارة الخارجية”. يشار الى أن هذة الخطوة تأتي تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تبنتها الورقة البيضاء في تعظيم جانب الإيرادات العامة والحد من حالات إستغلال موارد الدولة.

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