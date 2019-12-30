دارت الغسالة والطفل داخلها

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الصين:نظام المواقع العالمي سيكون جاهزاً خلال النصف الأول من العام المقبل
كيم يجتمع بقيادات حزبه الحاكم لتحديد موقف العلاقة مع الولايات المتحدة
وزراء خارجية 4 دول أوروبية يزورون ليبيا مطلع الشهر المقبل
السيسي:مصر ركيزة استقرار المنطقة
البرلمان السويسري يحقق في تحويلات قيمتها مليارا دولار تعود لسياسيين لبنانيين
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النزاهة:حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكافة أعضاء مجلس محافظة واسط
إيران:921 مليون دولار صادراتنا الزراعية للعراق خلال عام واحد
النزاهة:إحباط صرف قرض بقيمة عشرين مليار دينار بمعاملة صورية من قبل نجل رئيس مجلس محافظة بابل
المالية النيابية:إيقاف جميع المشاريع لعام 2020 بسبب العجز المالي الكبير
الرقابة المالية:مؤسسات الدولة فشلت في أداء واجباتها
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إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
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متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
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