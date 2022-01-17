داوراني: وفدا برلمانيا إيرانيا سيزور العراق “لتعزيز العلاقات الاقتصادية” بين البلدين

داوراني: وفدا برلمانيا إيرانيا سيزور العراق “لتعزيز العلاقات الاقتصادية” بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية الايرانية محمد رضا بورابراهيمي داوراني ، الاثنين، أن وفدا برلمانيا تجاريا يعتزم زيارة العراق بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والتوقيع على مذكرة تفاهم لتنمية التعاون بين البلدين.وقال بورابراهيمي، في تصريح صحفي، إن هذه الزيارة التي تستغرق 3 ايام تضم لقاءات مع وزيري التجارة والنقل والمواصلات ورئيس رابطة الغرف التجارية ورئيس لجنة الاستثمارات الوطنية العراقية.وأضاف، ان هدف الزيارة هو الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين كما تقرر التوقيع على وثيقة تفاهم لتأسيس لجنة خاصة بحل الخلافات التجارية بين غرفة التجارة الايرانية ورابطة الغرف التجارية العراقية وكذلك المشاركة في ملتقى رابطة الغرف التجارية العراقية في بغداد والمشاركة في الملتقيات التجارية في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف.يشار الى ان الوفد الايراني يضم عددا من أعضاء هيئة رئاسة الغرفة التجارية ورئيس الغرفة التجارية الايرانية – العراقية ورؤساء الغرف التجارية في محافظات غرب البلاد ورؤساء اللجان التخصصية لغرفة ايران التجارية وعدد من المصدرين المتفوقين في البلاد فضلا عن رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية ورئيس غرفة التجارة الإيرانية. 

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