دبلوماسي عربي:العراق طلب إدراج بندا للنازحين في مؤتمر قمة الرياض
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بغداد/شبكة أخبار العراق- من المقرر أن تنطلق ،اليوم الخميس، اجتماعات وزراء الخارجية العرب لإعداد وثائق القمة العربية التي ستعقد في السعودية الأحد المقبل ومشاريع القرارات.ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية في تقرير ، عن مصدر دبلوماسي عربي قوله، إن “العراق طلب إدراج بند حول دعم النازحين داخلياً في الدول العربية، والنازحين العراقيين بشكل خاص”.وأضاف أنه “تم إعداد مشروع قرار بهذا الشأن رفع إلى وزراء الخارجية العرب”.واوضح المصدر الدبلوماسي، إن “مشروع جدول أعمال القمة العربية يتضمن 18 بنداً من بينها انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير الجامعة العربية”.كما يتضمن جدول الاعمال عقد قمة ثقافية عربية، الملف الاقتصادي والاجتماعي في ضوء مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، إضافة إلى موعد ومكان القمة العربية المقبلة الـ30 عام 2019.