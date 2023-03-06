دبلوماسي مصري سابق:زيارة السوداني لمصر لتحقيق توازن بين علاقاته مع إيران والعرب

دبلوماسي مصري سابق:زيارة السوداني لمصر لتحقيق توازن بين علاقاته مع إيران والعرب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق مساعد وزير الخارجية المصري سابقا، حسين هريدي، اليوم الاثنين، على زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى مصر، مبينا أنها ناقشت عدة ملفات ابرزها اتمام المشاريع المشتركة بين الاردن ومصر والعراق ضمن منهاج التعاون الثلاثي.وقال هريدي، في تصريحات صحفية ، إن “زيارة السوداني جاءت استكمالا لسياسة العراق بالانفتاح على الدول العربية والتعاون مع مصر والأردن ودول الخليج العربي، ومحاولة إحداث حالة من التوازن بين علاقات بغداد العربية وإيران”.وأضاف أن السوداني مهتم بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي بين بلاده ومصر والأردن، وهناك فرصة للتشاور بشأن ملفات ستطرح أثناء القمة العربية العادية المقبلة، أبرزها ملف عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة والوصول إلى توافق عربي ضروري في هذه المرحلة.وأشار هريدي إلى استمرار التعاون في ملفات مكافحة الإرهاب وتذليل العقبات التي تواجهها الوزارات المعنية لدعم المبادرة المصرية في مجال إعادة الإعمار، وسط صعوبات أمنية تواجه العراق ويمكن أن تحول دون الشروع في تنفيذها.وأنهى السوداني مساء امس الاحد، زيارة هي الأولى له الى مصر، بحث خلالها حزمة من الملفات تتعلق بالتعاون المشترك بين بغداد والقاهرة، وبعث من خلالها رسائل ضمنية تشير إلى تمسكه بتطوير علاقاته العربية.

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