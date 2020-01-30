دخول السهيل لقائمة المرشحين لرئاسة الوزراء

دخول السهيل لقائمة المرشحين لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مطلع، الخميس، بأن اسماً جديداً دخل مضمار السباق للحصول على منصب رئيس الحكومة المؤقتة، بعد فشل التوصل لاسم معين، رغم طرح العديد من الأسماء.واضاف المصدر ، إن “المستشار في رئاسة الجمهورية، نعيم السهيل، المقرب من ائتلاف دولة القانون، الذي يرأسه نوري المالكي، دخل اسمه بين الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء، قبل ان يُدفع الاسم سريعاً ليكون من بين المنافسين على المنصب قبل موعد التكليف بفترة قليلة”.وأضاف، أن “السهيل قد يكون هو رئيس الوزراء المقبل، بعد أن توافقت عدد من القوى السياسية على تسميته، كمرشح تسوية، نظراً للخلافات الكبيرة حول التسمية، وخرق التوقيتات الدستورية”.ولفت المصدر إلى أن “ملف تسمية رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، اقترب خلال اليومين الماضيين أكثر من مرة، لكن اسباباً تتعلق بالمرشح حالت دون تحقق ذلك”.وأشار إلى أن “السهيل سيقدم على إنه مرشح مستقل، وغير جدلي، في ظل عدم تسلمه منصباً كبيراً في السابق، إلى جانب ظهوره القليل في المشهد السياسي طوال المدة الماضية، رغم إنه عمل مستشاراً في أكثر من مكان، آخرها رئاسة الجمهورية”.والسهيل هو شقيق القيادي في ائتلاف دولة القانون  هشام السهيل.

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