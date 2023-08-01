دخول طائرتين جديدتين إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية

دخول طائرتين جديدتين إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، الثلاثاء، دخول طائرتين جديدتين إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية.وقال السعداوي في بيان ، إن “طائرتين من طراز B737-8 MAX انطلقتا من مطار باين فيلد في إيفيرت/ واشنطن شمال مدينة سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية صوب مطار كافلافيك في آيسلندا لأجل استراحة الطاقم وإعادة التزود بالوقود”.وأضاف أن “الطائرتين ستنطلقان بعد ذلك يوم غد الأربعاء صوب مطار بغداد الدولي للانضمام رسمياً إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية”.

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