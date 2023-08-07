درجال:هدفنا تأهل منتخب الصالات الى تصفيات كأس العالم

درجال:هدفنا تأهل منتخب الصالات الى تصفيات كأس العالم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال، اليوم الأحد (6 آب 2023)، ان هدف الاتحاد تأهل منتخب الصالات الى تصفيات كأس العالم.وذكر بيان للاتحاد ، ان درجال استقبل اليوم في مقرّ الاتحاد، الملاكَ التدريبيّ للمنتخب الوطنيّ لكُرةِ الصالات بقيادةِ المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو وجهازه المساعد، بحُضور أعضاء الاتحاد يحيى زغير وغالب الزاملي وفراس بحر العلوم، والمدير الإداريّ للمُنتخبِ علي عيسى، واستعرضوا البرنامج المعد من قبل المدرب كاكاو، حيث تمّ تقديمُ تقرير مفصل ووافٍ عن برنامج المنتخبِ واحتياجاته للمرحلةِ المُقبلة”.وأكد الاجتماع وفقاً للبيان “على شرحٍ كاملٍ من جانبِ الجهاز الفنيّ فيما يخص توفيرَ المتطلبات اللازمة للإعداد، ومنح الفترة الزمنية الكافية للتَحضير، وخوض معسكرٍ إعدادي والتباري الودي في سبيلِ التحضير الأمثل لخوضِ الاستحقاقاتِ المُقبلة بأتم الجاهزيّة.وأشار درجال الى، إن “الهدفَ الأسمى هو الاستعداد لبُطولةِ تصفيات آسيا، والسعي الجاد إلى أن يكون العراقُ ضمن المنتخباتِ المتأهلة إلى كأس العالم”.وأثنى على “المَجهودِ الكبير المُقدم من الجهازين الفنيّ والإداريّ واللاعبين على وجهِ الخصوص، ومن قبل لجنةِ كرة الصالات على وجه العموم”.وأبدَى درجال دعمَ الاتحاد الكامل لكل ما يلي التحضير الجيد لمُنتخبنا الوطنيّ لكُرةِ الصالات، مشيراً إلى: إن المكتبَ التنفيذيّ للاتحادِ على أهبةِ الاستعدادِ لتقديم الدعم الماديّ واللوجستيّ الذي يسهم في ترقيةِ العمل بمَنظومةِ المنتخب، ليكون من ضمن المنتخباتِ الأولى في قارة آسيا والعالم، وسيتم التوجيهُ للتنسيق بين جميع الأطراف بما يخدم الإعدادَ الجيد خلال القيدِ الزمني المُتاح للمُنتخبِ، وتكون لبرامج المنتخب الأولويّة القُصوَى.

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