درجال: بطولة خليجي 25 حققت نجاحاً تنظيمياً ولوجستيا

درجال: بطولة خليجي 25 حققت نجاحاً تنظيمياً ولوجستيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الاحد، أن نجاح العراق باستضافة خليجي 25 يؤكد قدرته على استضافة البطولات الكبيرة، مشيراً إلى أن الاتحادين الدولي والآسيوي من الداعمين للعراق.وقال درجال لوكالة الانباء الرسمية ، إن “خليجي 25 حققت نجاحاً تنظيمياً ولوجستيا لافتاً للعراق وهو قادر على استضافة بطولات أخرى أكبر والتهيئة لها بشكل أفضل وهي تحتاج لاستكمال متطلباتها من الأمور اللوجستية الإضافية لنكون بالجاهزية المطلوبة”.وأضاف، أن “رئيسي الاتحادين الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إينفانتينو، والاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة داعمان بشكل كبير للعراق ويضاف لهما دعم الاتحاد الخليجي واتحادات الدول الخليجية وهذا الدعم ليس حديث العهد وتعزز ببطولة خليجي 25”.

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