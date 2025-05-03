درجال: ترشيح(6) مدربين أجانب لتدريب المنتخب العراقي

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نائب: القضاء العراقي فاسد ومسيس وضد السيادة العراقية
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مصدر سياسي: عودة الصدر للانتخابات بقائمة شبحية “ضعيفة”
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زيلينسكي يشيد باجتماعه مع ترامب في الفاتيكان
مأساة غزة..القصف، النزوح، الجوع
بريطانيا وأمريكا تنفذان هجومًا جويًا على منشأة لإنتاج الطائرات المسيّرة في اليمن
الرئيس اللبناني:من غير المسموح العودة إلى لغة الحرب والسلاح بيد الدولة حصراً
الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري
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مشروع أمريكي يعاقب بها حكومة السوداني الإيرانية ” لا للطاقة الإيرانية”
نائب:الوضع المالي في العراق “خطير جداً” جراء الفساد والفشل الحكومي
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزير الكهرباء: إتفاقية مع شركتي “سيمنز وجنرال إلكتريك” لتوليد (38)ألف ميغاواط
مصدر حكومي: سحب الأمانات الضريبية لغرض دفع الرواتب
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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نائب: القضاء العراقي فاسد ومسيس وضد السيادة العراقية
كتلة نيابية: يجب محاسبة السوداني ومن باع قناة خور عبد الله العراقية للكويت مقابل رشا
مشروع أمريكي يعاقب بها حكومة السوداني الإيرانية ” لا للطاقة الإيرانية”
نائب:الوضع المالي في العراق “خطير جداً” جراء الفساد والفشل الحكومي
كتلة نيابية:لن نسمح للسوداني ولغيره التفريط بأي جزء من أرض ومياه العراق
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