درجال يؤكد على دعمه للاندية الرياضية

درجال يؤكد على دعمه للاندية الرياضية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال دعمه الكامل للاندية الرياضية، وضرورة تهيئة الأرضية المناسبة التي تسهم في خدمة الرياضة العراقية التي تنتظرها إستحقاقات خارجية فضلاً عن المنافسات المحلية في ظل جائحة كورونا.وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة ، أن وزيرها “التقى قائد القوة الجوية اللواء شهاب جاهد ونائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء شهد مناقشة مسيرة نادي القوة الجوية المستقبلية كونه من الاندية التي حققت البطولات والإنجازات ورفعت اسم العراق عاليا على المستوى العربي والآسيوي”.وتابع، أن “الوزير وعد قائد القوة الجوية بتوفير كل مايحتاج النادي للنهوض بمستوى الفريق ودعمه أجتياز جميع الصعاب والظهور بالشكل الذي يليق باسمه لما يحمله من تاريخ كبير وكونه ركن من اركان الكرة العراقية”.

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