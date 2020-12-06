درجال يبحث رفع الطاقة الايجابية للشباب

درجال يبحث رفع الطاقة الايجابية للشباب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مع السفير السويدي في العراق, وممثلة الامم المتحدة لصندوق السكان، الأحد، تطوير واقع الشباب بمختلف القطاعات.واكد قسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة في بيان , أن “اللقاء الذي جمع الوزير عدنان درجال مع السفير السويدي لارش رونوش, وممثلة الامم المتحدة لصندوق السكان ريتا كولومبيا, شهد نقاشات موسعة بشأن كيفية تطبيق كل الخطط التي من شأنها رفع الطاقة الايجابية للشباب وتذليل جميع المعوقات التي تواجههم والمخاطر الكبيرة التي تحيط بهم ومنها المخدرات والامية والتطرف”.واضاف البيان، أن الوزير درجال شدد خلال اللقاء, “على ضرروة إيجاد الحلول المناسبة رغم الأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا من خلال دعم القطاع الخاص والقطاع المصرفي لتمويل المشاريع الشبابية للمساعدة في الإنطلاق صوب مستقبل واعد ومشرق لهذا القطاع الحيوي والمهم”. 

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