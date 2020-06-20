درجال يصل بابل لمناقشة الواقع الرياضي

درجال يصل بابل لمناقشة الواقع الرياضي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، السبت، الى محافظة بابل.ذكر اعلام الوزارة في بيان ، ان “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وصل صباح اليوم، الى محافظة بابل”.واضاف، ان “درجال ناقش مشاكل القطاع الرياضي للمحافظة”.

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