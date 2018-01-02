دزيي:إدارة منافذ ومطارات الإقليم بطريقة مشتركة مع بغداد

دزيي:إدارة منافذ ومطارات الإقليم بطريقة مشتركة مع بغداد
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث الرسمي لحكومة اقليم كردستان، سفين دزيي، اليوم الثلاثاء، على ان الاقليم ملتزم بالقوانين التي تنص على الإدارة المشتركة للمنافذ الحدودية والمطارات، فيما بين عدم وجود كلمة “تسليم” في القانون.وقال دزيي في تصريح  صحفي له اليوم: إن “إقليم كردستان كان منذ البداية مع حل المشكلة عن طريق الحوار، وبالتأكيد القضايا الفنية تحتاج الى حوار اكثر من غيرها”.واشار إلى أن “التعليمات والقوانين تؤكد على الادارة المشتركة او الاشراف على المنافذ الحدودية، والاقليم مستعد لمناقشة هذه المواضيع بالنسبة للمطارات والمنافذ الحدودية”.وبين انه “لا توجد اي عبارة في القانون والتعليمات، تخص تسليم المنافذ الحدودية والمطارات، وانما حسب التعليمات والقوانين هناك إدارة مشتركة او الاشراف”.وتابع انه “لغاية اليوم لم يحصل حوار حول هذا الموضوع، ونرى رغبة لدى الاخوة في بغداد حسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ونتأمل خيرا لحلحلة المشاكل”.

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