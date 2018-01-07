دزيي ينفي تورط كردستان بتظاهرات إيران

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أربيل/ شبكة أخبار العراق- نفى المتحدث باسم حكومة كردستان، سفين دزيي، الاحد، الاتهامات الإيرانية بشأن ضلوع الإقليم في الاحتجاجات التي تشهدها إيران.وقال دزيي في بيان له اليوم: إن “موقع تسنيم الإيراني نقل عن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران اللواء محسن رضائي اتهاماً لا أساس له ضد إقليم كردستان، أدعى فيه أن التظاهرات الإيرانية تدار من أربيل”.وأضاف، أن “هذه التهمة المفبركة الباطلة البعيدة كل البعد عن الحقيقة نرفضها رفضا قاطعا”، مبيناً أن “الإقليم قد أثبت بانه دائماً عامل الأمن والاستقرار في المنطقة، لم ولن يسمح بأن يكون سبباً للفوضى وعدم الاستقرار في الدول المجاورة”.وأوضح دزيي، “إقليم كردستان يرغب دائما مع دول الجوار والمنطقة والعالم، أن يكون لديه علاقات ودية على أساس احترام المصالح المشتركة”، معتبراً أن “مثل هذه التصريحات لا تقدم أية خدمة للجيرة والعلاقات القائمة بين الإقليم والجمهورية الإسلامية”.وكان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، كشف في وقت سابق من اليوم ، أن تفاصيل سيناريو الأحداث الأخيرة في إيران تم التخطيط لها في مدينة أربيل بإقليم كردستان من قبل أميركا وزمرة المنافقين، ومؤيدي نظام الشاه البائد، وحزب البعث على حد تعبيره.