دعاية هوائية ..حزب الدعوة:السوداني “سيفرض شروطه على بايدن” لإخراج قواته من العراق!!

دعاية هوائية ..حزب الدعوة:السوداني “سيفرض شروطه على بايدن” لإخراج قواته من العراق!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع القيادي في حزب الدعوة جاسم البياتي ، السبت ، ان زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن ستكون ناجحة في مناقشة الملفات المدرجة للزيارة.وقال البياتي في حديث صحفي ، ان ” زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن منتصف الشهر الجاري ستناقش عدة ملفات الا ان ابرز تلك الملفات هو مصير تواجد القوات الامريكية ودول التحالف الدولي وملف الإقليم وان السوداني سيفرض شروطه على بايدن لإخراج قواته من العراق” ، مرجحا ان ” الزيارة ستكون ناجحة في تحقيق المصلحة العراقية ” .وأضاف ان ” الامريكان سوف يحاولون كل جهدهم الإبقاء على قواتهم داخل القواعد العسكرية في العراق لمدة أطول واعطائهم المجال الاوسع في العراق ، اما ملف الإقليم سوف يضغط الامريكان باتجاه عدم الضغط عليه بتطبيق القرارات الحكومية والمحكمة الاتحادية او التخفيف منها”.

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