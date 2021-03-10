دعوات نيابية لبنانية إلى تشكيل حكومة جديدة

دعوات نيابية لبنانية إلى تشكيل حكومة جديدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عدد من النواب اللبنانيين، الاربعاء، أن من يعرقل تشكيل الحكومة هو الأنانية وعدم المسؤولية في لحظة تاريخية غير مسبوقة بصعوباتها، تمر بها البلاد، داعين الى الاسراع بإنهاء هذه الازمة.وقال عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد نصر الله، في حديث لوسائل إعلام عربية، أن “كتلته تؤمن بأن تشكيل الحكومة واجب لبناني يجب علينا القيام به، ونؤمن انه لو قمنا نحن بهذا الواجب لن يكون هناك فرصة أو سبب أو حتى إمكانية للخارج على تعطيلها”.ودعا نصر الله، “جميع الاطراف الى تحمل المسؤولية، وإيقاف التحجج بالخارج أو السماح لهم بالتدخل بالشؤون اللبنانية”.

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