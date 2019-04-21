دعوات نيابية لمساءلة عبد المهدي حول صرف الرواتب لكردستان دون تقديمها إيرادات النفط

دعوات نيابية لمساءلة عبد المهدي حول صرف الرواتب لكردستان دون تقديمها إيرادات النفط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يعتزم عدد من أعضاء مجلس النواب، من كتل سياسية مختلفة، تقديم سؤال برلماني الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بشأن صرف رواتب موظفي اقليم كردستان.وقال النائب عدي عواد، في حديث صحفي، ان “مجلس النواب، ولجانه المختصة، لا يعرف حقيقة عدم تسليم اقليم كردستان للنفط الى شركة التسويق العراقية (سومو)، مقابل صرف رواتب موظفي الاقليم”.وأضاف عواد انه “مع بدء جلسات مجلس النواب، سوف يقوم عدد من النواب ومن كافة الكتل، بتقديم سؤال برلماني، وربما البعض يذهب الى استضافة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لمعرفة هل صرف رواتب موظفي الاقليم، تتم بعد تسليمهم النفط الى سومو، وفق ما جاء بقانون موازنة 2019، ام يتم صرفها باجتهاد شخصي من قبل وزير المالية او رئيس الوزراء”.

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