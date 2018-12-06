دعوة رسمية لصالح لزيارة قطر

بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية برهم صالح لزيارة بلاده.وقال المكتب الإعلامي لصالح، في بيان، إن الأخير “استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد القائم بالأعمال القطري المعتمد لدى بغداد حسين علي الفضالة”.وأكد صالح، بحسب البيان، “حرص العراق على تعزيز العلاقات مع دولة قطر الشقيقة، في إطار المصالح المشتركة للبلدين وبما يضمن الأمن والسلم في المنطقة والعالم”.وأشار البيان، إلى أن “القائم بالأعمال القطري حسين الفضالة نقل دعوة رسمية لرئيس الجمهورية من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني لزيارة قطر”.وأعرب القائم بالأعمال القطري، عن اهتمام وسعي “دولة قطر الى توطيد العلاقات الثنائية”، مؤكداً “استعداد بلاده لتقديم الدعم المطلوب للعراق في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية”.وأكد الرئيس صالح، على “ضرورة تعزيز وتنمية التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة والسعي إلى ترسيخ التهدئة وإزالة الأجواء المتشنجة للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في المنطقة”، واعدا بـ”تلبية دعوة سموه في الوقت المناسب”.