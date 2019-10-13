دعوة للجاليات العراقية للتظاهر أمام السفارات العراقية يوم 25 من الشهر الجاري

دعوة للجاليات العراقية للتظاهر أمام السفارات العراقية يوم 25 من الشهر الجاري
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا ناشطو العراق، اليوم ، الجاليات العراقية في كافة الدول للخروج بتظاهرات يوم 25 من الشهر الجاري.وذكر بيان صادر من ناشطي العراق، انه “في الوقت الذي اثبت فيه شباب العراق وطنيتهم و وقوفهم في وجه الفاسدين في ثورة 1  / تشرين الاول / 2019 و التي استمرت عدة ايام في بغداد و المحافظات و مطالبتهم بأسقاط النظام الفاسد الحاكم في العراق وسط تكتيم اعلامي عالي المستوى و صمت دولي فاق التصورات مع هذه الثورة المباركة التي راح ضحيتها الالآف من العراقيين بين شهيد و جريح ووفاء منا للدماء الزكية التي سقطت من شهدائنا و جرحانا و التي امتزجت مع تراب الوطن الغالي”.واضاف “ولتحقيق ما خرجت الثورة من اجله ندعو الجاليات العراقية في كافة دول العالم للخروج بتظاهرات عارمة يوم 25/10/2019 امام السفارات العراقية بالتزامن مع التظاهرات التي ستخرج داخل العراق في بغداد و المحافظات”.

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